Расходы из избирательного фонда Путина на 13 марта составили более 371 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Расходы из избирательного фонда действующего главы государства Владимира Путина, который баллотируется на новый срок в порядке самовыдвижения, составили, по данным на 13 марта, около 371 млн рублей, таким образом фонд израсходован почти на 93%. Это следует из данных о поступлении средств и расходах из избирательных фондов кандидатов, опубликованных в среду на сайте ЦИК РФ.

Согласно представленной ЦИК информации, в общей сложности в избирательный фонд Путина поступило около 407,5 млн рублей. По закону максимальная сумма расходов из фонда может составить 400 млн рублей, а остальные средства должны быть возвращены отправителям.

На 13 марта, согласно представленной ЦИК информации, расходы из фонда составили большую его часть - около 371,048 млн рублей. Как следует из данных отчета, наиболее крупные суммы тратились на агитацию в телерадиовещании, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий. За период с 5 марта (дата, на которую публиковался предыдущий отчет) расходы из фонда увеличились на 23,8 млн рублей. В общей сложности на отчетную дату фонд кандидата израсходован почти на 93%.

В избирательный фонд Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") поступило 10,2 млн рублей, из них потрачено 9,6 млн рублей. Баллотирующийся от КПРФ Павел Грудинин воспользовался примерно 215 млн рублей из имевшихся в его распоряжении 222,6 млн. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому кампания, по данным на 13 марта, обошлась почти в 400 млн рублей, из которых у него осталось примерно 500 тыс. Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак также потратила практически все 156 млн рублей, указанные в ее избирательном фонде.

Глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин израсходовал 1,5 млн из 1,8 млн рублей. Траты на кампанию кандидата от Партии роста Бориса Титова составили 195,3 млн из 217,5 млн рублей. Выдвинутый "Яблоком" Григорий Явлинский отчитался о расходовании 176 млн рублей из имевшихся 195 млн.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Согласно закону о выборах президента РФ, итоговый финансовый отчет кандидата должен быть представлен в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств на специальный избирательный счет кандидата и расходование этих средств, справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии указанного счета.