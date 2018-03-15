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Власти прогнозируют, что около 20 тыс наблюдателей будут следить за выборами в Подмосковье

Политика
15 марта, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В Мособлизбиркоме заявили, что "можно только предполагать", каким именно будет итоговое число

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Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова

Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. наблюдателей будут следить за ходом предстоящих 18 марта выборов президента РФ, сообщила журналистам в четверг председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Мы можем только предполагать, сколько у нас будет наблюдателей на избирательных участках... Думаем, будет больше 20 тыс. наблюдателей", - сказала она, добавив, что непосредственно на период выборов на территории Подмосковья аккредитовались 80 иностранных наблюдателей из 30 стран.

По ее словам, все избирательные участки будут проверены в субботу правоохранительными органами. В случае внештатных ситуаций для обеспечения беспрерывного процесса будут задействовали мобильные резервные участки - автобусы. На каждый муниципалитет предусмотрено по одной такой машине, на крупный муниципалитет - два-три автобуса.

Коновалова добавила, что сотрудников избирательных участков подготовили к возможным провокациям в ходе выборов. "При проведении мастер-класса в территориальной избирательной комиссии... мы приглашали психолога, который рассказывал о стрессоустойчивости", - рассказала она.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 февраля.

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