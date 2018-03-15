Власти прогнозируют, что около 20 тыс наблюдателей будут следить за выборами в Подмосковье

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. наблюдателей будут следить за ходом предстоящих 18 марта выборов президента РФ, сообщила журналистам в четверг председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Мы можем только предполагать, сколько у нас будет наблюдателей на избирательных участках... Думаем, будет больше 20 тыс. наблюдателей", - сказала она, добавив, что непосредственно на период выборов на территории Подмосковья аккредитовались 80 иностранных наблюдателей из 30 стран.

По ее словам, все избирательные участки будут проверены в субботу правоохранительными органами. В случае внештатных ситуаций для обеспечения беспрерывного процесса будут задействовали мобильные резервные участки - автобусы. На каждый муниципалитет предусмотрено по одной такой машине, на крупный муниципалитет - два-три автобуса.

Коновалова добавила, что сотрудников избирательных участков подготовили к возможным провокациям в ходе выборов. "При проведении мастер-класса в территориальной избирательной комиссии... мы приглашали психолога, который рассказывал о стрессоустойчивости", - рассказала она.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 февраля.