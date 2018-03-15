Памфилова заявила, что недовольна постом в блоге Собянина о планах голосовать за Путина

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает неправильным размещение в блоге на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина статьи, в которой он заявляет о планах проголосовать на выборах президента России за Владимира Путина. При этом нарушения закона в этом нет, подчеркнула она.

"Я считаю, что это не очень хорошо, хотя придраться по закону не к чему. Это его личный сайт в свободное от работы время", - сказала Памфилова в четверг во время встречи с представителями Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального.

Глава ЦИК отметила, что информация в интернете, "если это не зарегистрированное сетевое СМИ, не подлежит администрированию, тем более со стороны Центризбиркома".

"Мне не нравится эта ситуация, - подчеркнула она, комментируя запись в блоге Собянина. - Но воздействовать [на эту ситуацию, фиксировать ее] в качестве нарушения я не могу, нет оснований закона".

Выборы президента России пройдут 18 марта.