Слуцкий: новые санкции США по "списку Мюллера" абсолютно нелогичны и противоправны

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что новые санкции США, введенные в соответствии со "списком Мюллера", противоправны и лишены всякой логики.

"США действуют в привычной противоправной и агрессивной манере. Новые санкции по так называемому списку Мюллера введены без каких-либо доказательств, просто потому что в Вашингтоне кто-то решил, что 12 граждан РФ вмешивались в выборы США", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

По его мнению, "получается, что эти так называемые 12 друзей Трампа мифическим образом смогли победить всю избирательную систему США и привести к власти 45-го президента Америки, который довел российско-американские отношения до уровня гораздо более низкого, чем в годы холодной войны". "Где логика? Нет никакой логики. Очередной контрпродуктивный шаг, который усугубляет пропасть в двустороннем диалоге", - констатировал глава комитета.

Слуцкий также не исключает ответных шагов со стороны РФ, как это предусматривается дипломатической практикой. "Что касается наших ответных действий, этот вопрос лежит в компетенции МИД РФ. Но я уверен, что и в этом случае будет принято адекватное и взвешенное решение о реакции России", - заключил он.

Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения санкций в отношении российских граждан и организаций, сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США. В министерстве отметили, что новые санкции против РФ были введены за вмешательство в выборы в 2016 году и кибератаки.