Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: новые санкции США по "списку Мюллера" абсолютно нелогичны и противоправны

Политика
15 марта, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам добавил, что "США действуют в привычной агрессивной манере"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что новые санкции США, введенные в соответствии со "списком Мюллера", противоправны и лишены всякой логики.

Смотрите также

Санкции США в отношении РФ в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы. Досье

"США действуют в привычной противоправной и агрессивной манере. Новые санкции по так называемому списку Мюллера введены без каких-либо доказательств, просто потому что в Вашингтоне кто-то решил, что 12 граждан РФ вмешивались в выборы США", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

По его мнению, "получается, что эти так называемые 12 друзей Трампа мифическим образом смогли победить всю избирательную систему США и привести к власти 45-го президента Америки, который довел российско-американские отношения до уровня гораздо более низкого, чем в годы холодной войны". "Где логика? Нет никакой логики. Очередной контрпродуктивный шаг, который усугубляет пропасть в двустороннем диалоге", - констатировал глава комитета.

Слуцкий также не исключает ответных шагов со стороны РФ, как это предусматривается дипломатической практикой. "Что касается наших ответных действий, этот вопрос лежит в компетенции МИД РФ. Но я уверен, что и в этом случае будет принято адекватное и взвешенное решение о реакции России", - заключил он.

Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения санкций в отношении российских граждан и организаций, сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США. В министерстве отметили, что новые санкции против РФ были введены за вмешательство в выборы в 2016 году и кибератаки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Слуцкий, Леонид Эдуардович
Темы
Санкции в отношении России Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
5
Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля
6
Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым
7
Санкции США в отношении РФ в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама