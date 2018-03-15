Лаврентьев: речи об очередном Конгрессе сирийского нацдиалога пока не идет

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Речи о проведении очередного Конгресса сирийского национального диалога на данный момент не идёт. Об этом в четверг заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Конгресс в Сочи был проведен, результаты известны. Все зависит от того, как будет проходить формирование конституционной комиссии".

"Мы все надеемся, что этот процесс будет положительным. Но сколько времени на это уйдет, как это будет проходить... Если понадобится помощь со стороны РФ, то могут быть и какие-то другие инициативы и варианты, необязательно проведение очередного конгресса в Сочи", - отметил Лаврентьев.

"Мы поддерживаем запуск создания конституционной комиссии и международные усилия по продвижению этого процесса, в том числе усилия спецпосланника генерального секретаря [ООН по Сирии Стаффана] де Мистуры", - подчеркнул дипломат. Он также обратил внимание, что "Астана" явилась тем основанием, которое позволило провести Конгресс нацдиалога, а данный форум является хорошей основой уже для проведения процесса политического урегулирования (в Сирии)".

Дата девятой международной встречи по Сирии в Астане будет озвучена по итогам переговоров глав МИД России, Ирана и Турции в столице Казахстана 16 марта, добавил Александр Лаврентьев.

"Дата будет озвучена. Совместное заявление подготовлено, завтра министры согласуют и, может быть, внесут какие-то изменения, в зависимости от ситуации", - сказал он. "Конкретные сроки не могу сказать, все зависит от того, как этот вопрос согласуют министры трех стран-гарантов", - добавил Лаврентьев.

Он также отметил, что проведение девятой встречи в Астане до саммита РФ, Ирана и Турции в начале апреля маловероятно.

Ситуация в Восточной Гуте

Ситуация вокруг пригорода Дамаска Восточная Гута меняется в положительную сторону, заявил также Александр Лаврентьев.

"Ситуация, в том числе в отношении Восточной Гуты, меняется достаточно интенсивно и в положительную сторону", - подчеркнул Лаврентьев.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин сообщил журналистам, что с начала гуманитарной паузы в четверг из анклава вышли почти 11 тыс. человек. "К настоящему моменту район Восточная Гута покинули почти 11 тыс. человек, люди продолжают прибывать. Сирийские правительственные силы при содействии Центра по примирению занимаются их размещением во временных пунктах приема", - сказал он.

Обмен задержанными

Александр Лаврентьев положительно оценил факт проведения в Астане в четверг первого заседания рабочей группы по освобождению задержанных в Сирии и призвал действовать в этом вопросе взвешенно и аккуратно.

Он не стал вдаваться в детали встречи. "Самое примечательное, что она состоялась, встретились эксперты, обсудили вопросы, как создать механизм, который бы заработал и действительно помог бы освобождению насильно удерживаемых лиц с двух противоборствующих сторон. Это очень хорошо, этого все ждут, как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции", - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что уровень взаимного недоверия между сирийскими сторонами "продолжает оставаться очень высоким". "Поэтому здесь надо будет действовать очень взвешенно, аккуратно и осторожно, чтобы не разрушить все то, что уже создано, и не подорвать доверие еще больше. В этом направлении очень велика будет роль ООН, мы на это очень надеемся", - сказал Лаврентьев.