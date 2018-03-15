Постпред РФ: Москва рассчитывает на урегулирование вопросов по делу Скрипаля в рамках ОЗХО

ГААГА, 15 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия рассчитывает на урегулирование вопросов с Великобританией по делу Скрипаля в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявил в четверг в беседе с корр. ТАСС посол РФ в Нидерландах и постоянный представитель страны при ОЗХО Александр Шульгин.

"Уже в первый день работы сессии Исполнительного совета ОЗХО, 13 марта, мы предложили британским коллегам отказаться от воинственной риторики, не выдвигать неприемлемых ультиматумов, а работать в правовом поле КЗХО, - отметил дипломат. - Этот важный международный документ, подписанный как Великобританией, так и Россией, содержит положение, предусматривающее урегулирование спорных вопросов, возникающих между государствами - участниками Конвенции".

И российская сторона надеется, что "оно будет задействовано", добавил Шульгин.

Первый шаг

Прежде всего, рассказал посол, стороны должны выяснять отношения между собой в рамках двусторонних консультаций. "Поскольку у англичан вопросы возникли к нам, то они должны были бы, в соответствии с 9-й статьей Конвенции, обратиться к нам с официальным запросом. В свою очередь, Россия была бы обязана как можно скорее, но не позднее 10 дней после получения запроса, предоставить необходимые разъяснения", - заметил он.

"Однако британскую сторону предложенный нами вариант не устроил, - констатировал постпред. - 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй по истечении объявленного ею ультиматума России объявила о введении целого ряда санкций против нашей страны, включая высылку 23 российских дипломатов".

"Отражением ужесточающейся позиции Лондона стало прозвучавшее в тот же день заявление постпреда Великобритании при ОЗХО с отказом от предложенных нами консультаций, - сказал он. - Он дал понять, что рассматривает наши предложения как отвлекающий маневр, задуманный с целью того, чтобы увести Москву от ответственности".

Привлечь гендиректора

"Проявляя конструктивный настрой, мы предложили английским партнерам использовать тогда другие возможности, прописанные в Конвенции, - продолжил Шульгин. - Раз они не хотят двусторонних российско-британских консультаций (наверное, считают ниже своего достоинства вступать в какие- либо контакты с нами, ведут себя надменно, хотя именно в этом пытаются обвинять российскую сторону), мы пригласили их использовать в качестве посредника Исполнительный совет, через который в те же временные рамки (не позднее 10 дней после обращения) они смогли бы получить требуемые разъяснения".

"Если и такие разъяснения британцев не устроят, то гендиректор может создать специальную группу экспертов для рассмотрения всех обстоятельств дела, - пояснил дипломат. - В гипотезе, если и после работы такой группы у британцев будут сохраняться вопросы к России, то они могут потребовать созвать специальную внеочередную сессию исполнительного совета, которая, в свою очередь, представит необходимые рекомендации".

"Словом, существует большой набор средств юридического характера, прописанных в Конвенции, для того, чтобы разрешить возникшую проблему, - подытожил он. - Но, похоже, британцев ничто это не интересует. Вы, говорят они нам, не заставите нас ссылками на положение 9-й статьи Конвенции вступить с вами в консультации".

Мяч на стороне британцев

"Посмотрим, как будут развиваться события далее, - сказал посол. - Во всяком случае, мяч сейчас на стороне англичан. Мы им предложили возможные варианты для урегулирования вопроса в рамках ОЗХО, у них на этот счет есть полная ясность. Пока они отделываются отговорками, продолжают множить голословные обвинения против нашей страны".

"Как сейчас они ведут дела, говорит об их полном пренебрежении соблюдением международного права, а также правил международных организаций, в которых они состоят, - добавил Шульгин. - Впрочем, будем надеяться, что в какой-то момент у британских партнеров все же наступит отрезвление. И чем раньше, тем лучше".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно- паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

Россия не будет верить на слово

Россия не намерена верить на слово британской стороне по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ, отметил Шульгин.

"Фактически нам снова предлагают верить на слово, - отметил он, комментируя выдвигаемые британской стороной обвинения в адрес России в причастности к инциденту, не подкрепленные фактами. - Но позволительно задать вопрос, почему мы должны доверять британским представителям, всему тому, что они сейчас говорят. Разве не было, причем сравнительно недавно по историческим меркам, примеров, когда высокопоставленные британские представители, мягко говоря, кривили душой?".

"Вспоминается, в частности, покаяние бывшего премьер- министра Великобритании Тони Блэра, с которым он выступил после того, как созданная в Великобритании авторитетная комиссия установила с его стороны факт преднамеренного введения в заблуждение британской общественности, что спровоцировало военную интервенцию в Ираке", - заметил посол.

Как американцы вводили в заблуждение британцев

"Сейчас в исполсовете ОЗХО Великобритания и США пафосно заявляют о том, что они стоят плечом к плечу, находятся в готовности отразить российскую агрессию. Но даже они порой бывают неискренни в отношениях между собой, - обратил внимание дипломат. - Как тут не вспомнить откровения еще одного бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна. Недавно вышла книга его мемуаров под названием "Моя жизнь - наши времена", в которой он фактически признал, что американцы ввели в заблуждение Тони Блэра, подключив его к кампании в пользу вторжения в Ирак".

"Оказывается, американской военной разведке было прекрасно известно о том, что у Саддама Хусейна не было оружия массового уничтожения, - заметил Шульгин. - Но американцы этот факт от англичан скрыли. Больше того, через месяц после публикации секретного доклада американской разведки тогдашний президент США Джордж Буш сделал заявление, в котором продолжал настаивать, будто бы Ирак обладает химическим и биологическим оружием, производит его, а также стремится к обретению ядерного оружия. Причем, по признанию Брауна, американцы уверяли англичан, что им доподлинно известно, где находятся эти арсеналы. На основе этого Браун сделал вывод о том, что если кто-то в американской системе знал правду об отсутствии у Ирака такого оружия, то тогда англичан не только дезинформировали, но и ввели в заблуждение по критически важному вопросу об оружии массового поражения".

"Но вот спрашивается, если сами англичане и американцы до сих пор выясняют отношения между собой, кто кого ввел в заблуждение, то почему мы сейчас должны воспринимать как истину в последней инстанции заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высокой вероятности того, что Россия причастна к инциденту в Солсбери", - подчеркнул постпред.

Москва не меньше Лондона заинтересована в установлении истины

Как отметил Шульгин, Россия заинтересована в установлении истины в инциденте в Солсбери не меньше Великобритании, в том числе с учетом того, что Юлия Скрипаль является гражданской России.

"Мы не меньше, а может быть даже больше англичан заинтересованы в установлении истины, в том, чтобы пролить свет на произошедшую в Солсбери трагедию, - отметил он. - Но, как видно, наших британских коллег, а им активно поддакивают в этом деле их старшие партнеры из-за океана, не устраивает перспектива предметного разговора с российской стороной".

Проблема, по словам посла, заключается в том, что британцы "не желают подкреплять обвинения в адрес России хоть какими-либо фактами". "Мы также их предупредили, что готовы взаимодействовать с ними, но на базе конкретных фактов, материалов проводимого ими следствия, а также при наличии доступа к тому веществу, которое, как они говорят, было использовано в Солсбери", - сказал он. А если никаких фактов они не представят, то российская сторона "будет исходить из того, что у Лондона нет ничего за душой". "Предупредили также англичан, что при таком развороте событий им придется отвечать за ложь", - добавил Шульгин.

"Подобная постановка вопроса - требование представить доказательства выдвигаемых англичанами обвинений - связана и с тем обстоятельством, что пострадавшая в Солсбери Юлия Скрипаль является гражданкой России и проживает в Москве, подчеркнул постпред. - Находясь на территории королевства, она подверглась нападению, и поэтому уже по факту ее гражданства Россия, в частности российское посольство в Лондоне, не может стоять в стороне".