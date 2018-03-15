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Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске

Политика
15 марта, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС.

Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Определить Челябинск местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС", - говорится в указе.

Также документом образуется оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019-2020 годах и в БРИКС в 2020 году. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Состав оргкомитета должен быть утвержден в месячный срок, сообщается в указе.

Правительству необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и обеспечением председательства РФ в ШОС и в БРИКС. Указ вступил в силу 15 марта.

В нынешнем году заседание Совета глав государств - членов ШОC состоится в июне в КНР, а саммит БРИКС пройдет в ЮАР.

О ШОС и БРИКС

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.

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