Лукашевич: газ "Новичок" могли произвести в британской лаборатории рядом с Солсбери

Производство газа "Новичок", с которым Лондон связывает инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могло происходить на правительственной британской лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Кстати, прямо рядом с Солсбери расположена правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне. И если в Лондоне так уверены, что это газ "Новичок", значит там есть его формула и образцы, а может и производство. А изобретатель газа В. Мирзаянов давно живет в США, куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, "в России никакие научно-исследовательские работы под условным названием "Новичок" не проводились".

Химоружие в Великобритании и США

Лукашевич обратил внимание, что разработка химического оружия "продолжалась в самой Великобритании, а также в США, Чехии и Швеции", после того как оно было уничтожено в России, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия в 2017 году. "С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики", - констатировал постоянный представитель РФ.

Россия, как добавил дипломат, ждала от Соединенного Королевства официального обращения и задействования процедур Конвенции о запрещении химического оружия.

"Как известно, п. 2 статьи 9 этой Конвенции предусматривает обращение за разъяснениями и предоставление ответа запрашивающему государству как можно быстрее, но в любом случае не позднее чем через 10 дней после обращения. Не дождавшись такого запроса, мы сделали это в инициативном порядке 13 марта в Гааге на 87-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но надлежащим образом оформленного запроса в соответствии с Конвенцией, на который мы были готовы ответить с самого начала, так и нет", - рассказал Лукашевич и добавил, что не воспользовались британцы и инструментарием Конвенции Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Отвлечь внимание от Brexit

Лукашевич добавил, что Лондон и британский премьер-министр Тереза Мэй раскручиванием темы инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери пытаются отвлечь общественность от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.

"Как всегда, важен контекст. Что происходит в настоящее время во внутриполитической жизни Великобритании? Прежде всего, это незавидное положение кабинета премьер-министра Терезы Мэй, который, как и вся Консервативная партия, оказался расколот по вопросу о Brexit. Нет сомнений, что раскрутка темы отравления Сергея Скрипаля и его дочери есть не что иное, как попытка отвлечь общественное внимание от проблем, связанных с Brexit, - подчеркнул Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Сеть педофилов в Великобритании

По словам российского постпреда, "гораздо неприятнее другой скандал, от которого власти пытаются отвлечь внимание жителей Великобритании, используя отравление Скрипалей". "Речь идет о раскрытой в городе Телфорде сети педофилов, действовавшей на протяжении целых 40 лет. Ее жертвами стали более 1 тыс. детей при попустительстве полиции и местных властей. На следующем заседании Постоянного совета мы проинформируем подробнее об этом вопиющем нарушений прав ребенка в Соединенном Королевстве", - рассказал Лукашевич.

В связи с этим дипломат обратил внимание на вопрос, зачем и кому нужен скандал с отправлением Скрипаля и обвинениями в адрес России.

"Кому выгоден этот инцидент накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России? А главное, какой мотив мог быть у России для устранения С. Скрипаля, который не представлял никакой угрозы для нашей страны? Зато я точно знаю несколько государств, для которых этот инцидент и обвинение в нем России чрезвычайно выгодны и своевременны", - подчеркнул постоянный представитель РФ при ОБСЕ.