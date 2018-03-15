Эксперт: Лондон использует дело Скрипаля как предлог "для маленькой победоносной войны"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Британский премьер-министр Тереза Мэй использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, как предлог для "маленькой победоносной войны". Такое мнение в четверг ТАСС высказала эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По ее словам, резкая позиция правительства Мэй по этому делу - "безусловно, результат внутриполитической обстановки" в стране. "Позиции Мэй неустойчивы в качестве лидера Консервативной партии, позиции консервативной фракции неустойчивы в парламенте, поскольку они на досрочных выборах 2017 года утратили большинство в парламенте, - пояснила она. - Соответственно, неустойчивы позиции британского правительства, и они неустойчивы как внутри страны, так и на переговорах с Евросоюзом".

Для укрепления этих позиций, по словам эксперта, Мэй необходима "маленькая победоносная война, угроза стране от "монстра". "Вся нация должна сплотиться в едином порыве, должно быть монолитное единство Консервативной партии и народа, так оно и получается", - подчеркнула политолог.

Как указала Ананьева, в этот раз, в отличие от дела Александра Литвиненко, Лондон "подключает союзников, чтобы был единый фронт". "Поэтому она добивается выражения солидарности от Франции и Германии, - продолжила эксперт. - Если в деле Литвиненко Британия принимала меры в области двусторонних отношений, то на этот раз она принимает их, как говорил Чапаев, в мировом масштабе. Подключить Францию, подключить Германию, подключить США, вынести вопрос на СБ ООН".

Ситуация волатильна

По мнению политолога, на дальнейшее развитие ситуации оказывает влияние большое количество факторов, поэтому предсказать точно в настоящий момент ничего нельзя.

"Я считаю, что будущее открыто. В том плане, что предсказать ничего нельзя точно, по той простой причине, что факторов, которые влияют на ситуацию много, и какой из них сыграет, в какую сторону, предсказать не всегда представляется возможным, - указала она. - Это значит, что ситуация очень волатильна". При этом Ананьева отметила, что западные страны "от нас не отстанут".

Этот "фактор", по мнению политолога, раскрыл глава Форин офиса Борис Джонсон, излагая свой разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который состоялся в понедельник. "Борис Джонсон привел слова Тиллерсона о том, что Россия виновата в применении отравляющего вещества, и это уже определенная повторяющаяся схема, когда Россия содействует в применении химического оружия от Дамаска до Солсбери, - пояснила Ананьева. - Постпред США при ООН Никки Хейли добавила, что такое оружие может быть применено и в Нью-Йорке, так что речь идет о том, что [они] постараются сделать скоординированную акцию".

Эксперт также обратила внимание на то, что отношения РФ и США и так уже очень напряжены из-за ситуации в Сирии. Она напомнила, что Хейли заявила о готовности Вашингтона нанести удары по Дамаску в случае, если не прекратятся бои в Восточной Гуте, а Россия в свою очередь предостерегла об ответных мерах. "То есть возможна очень серьезная эскалация", - подчеркнула политолог.

Ответные меры могут быть асимметричны

Говоря об ответных мерах, эксперт отметила, что они могут быть асимметричными. "Как известно, руководство страны иногда предпринимает асимметричные меры, необязательно зеркальные", - указала Ананьева.

Она напомнила, что помимо высылки 23 российских дипломатов, Британия заявила, что будет "замораживать государственные активы России, если сочтет что они могут быть использованы против жизни или собственности британских граждан", и в этом случае говорить о зеркальных мерах не приходится. "Говоря о зеркальных мерах, я не думаю, что слишком уж большие активы есть в российских банках, - подчеркнула собеседница агентства. - Так что меры должны быть какие-то асимметричные".

"Наверное мы можем пережить, что члены королевской семьи и официальные лица Великобритании не приедут на чемпионат мира по футболу, - добавила эксперт, комментируя другие заявления Лондона. - Проверка частных самолетов и грузов - я не знаю, это не слишком страшно. Что там будут предпринимать против наших олигархов - я тоже не считаю, что это нанесет слишком большой ущерб интересам России, хотя, конечно, речь идет о том, что элиту пытаются настроить против руководства страны".