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Центр по примирению: боевики трижды за сутки обстреляли Дамаск и его пригороды

Политика
15 марта, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Уточняется, что никто не пострадал

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Боевики трижды за минувшие сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска и его пригородов, выпустив в общей сложности шесть мин, никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута" стабилизируется. Однако ряд радикальных группировок продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки ими три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Есть разрушения, люди не пострадали", - сказал Евтушенко.

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Он напомнил, что с 09:00 до 14:00 под контролем Центра по примирению в Восточной Гуте была введена 17-я гуманитарная пауза. "По итогам переговоров между представителями Центра по примирению и лидерами вооруженных группировок в районе города Дума созданы благоприятные условия для продолжения вывода мирных граждан через гуманитарный коридор в населенный пункт Эль-Вафидин. Сегодня через этот коридор вышел 291 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 728 человек", - уточнил генерал.

Евтушенко также напомнил, что по второму гуманитарному коридору было выведено почти 11 тыс. человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии Центра по примирению район покинули 11,64 тыс. человек. Кроме того, в город Дума за несколько дней прибыли в общей сложности три гуманитарных конвоя, которые доставили 455 т грузов.

"В целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни, чему способствует действующая резолюция 2401 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск", - отметил начальник Центра по примирению.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 11 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 437 человек. Из зоны деэскалации "Идлиб" в провинцию Алеппо... вернулось 200 жителей с личным имуществом", - добавил Евтушенко.

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