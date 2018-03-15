Лукашевич призвал Украину обеспечить безопасность диппредставительств РФ во время выборов

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Россия призывает Украину обеспечить безопасность и свободный доступ россиян на избирательные участки в российских дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове на выборах президента РФ. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Призываем Киев в полной мере соблюдать свои международные обязательства, в том числе в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях", - подчеркнул дипломат.

Как отметил российский постпред, в соответствии с международной практикой, избирательные участки на президентских выборах будут открыты и за рубежом, в том числе на Украине - в российском посольстве в Киеве, генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове. "Украинские националисты из "Правого сектора" (запрещена в РФ), "Нацкорпуса" и "Свободы" публично угрожали безопасности российских дипмиссий и российских граждан, которые придут на участки голосования. Они обещали заблокировать вход в загранучреждения России, чтобы воспрепятствовать свободному волеизъявлению россиян", - предупредил Лукашевич.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта.