Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах и отдать голоса за будущее РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал граждан страны принять участие в выборах главы российского государства 18 марта, чтобы мнение каждого из них в определении пути дальнейшего развития было учтено.

"За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор - это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения", - заявил Путин в специальном обращении к избирателям.

Президент напомнил, что, согласно Конституции РФ, "единственным источником власти является народ". "В этих словах, в этой правовой формуле - огромный смысл", - считает Путин. "Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что "мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству". "Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир", - отметил он.

"Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки", - сказал президент. "Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России!" - призвал Путин сограждан.