Кандидаты в президенты РФ завершают предвыборную кампанию

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кандидаты на пост президента РФ, выборы которого пройдут в ближайшее воскресенье, 18 марта, завершают свою избирательную кампанию.

Уже в 15:00 по московскому времени в самых восточных регионах страны - на Камчатке и Чукотке - наступит суббота, последний день перед выборами, который по нормам российского законодательства считается так называемым днем тишины.

В этот день запрещена любая агитация, проведение акций и митингов в поддержку кандидатов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио. Такая норма существует в законодательстве многих стран мира, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления извне.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованную ранее политическую рекламу. Не подпадают под запрет и призывы Центризбиркома РФ прийти на выборы.

Для Москвы запрет на агитацию официально начнет действовать в полночь 17 марта.

Агитация запрещена и в день самого голосования, ограничения на нее будут сняты в 21:00 мск, когда последние избирательные участки закроются в самом западном регионе РФ - Калининградской области, после чего избирательные комиссии начнут оглашать первые результаты выборов, а социологические службы представлять данные своих экзитполов.

Последняя агитация

В пятницу кандидаты и их штабы примут участие в последних перед выборами агитационных и публичных мероприятиях.

Как ожидается, общественная приемная кандидата-самовыдвиженца, действующего президента РФ Владимира Путина подведет итоги работы по приему граждан. Приемная была открыта 15 января на Новом Арбате в Москве. Как пояснял ранее пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов, в задачи приемной входит сбор "информации о проблемах и нуждах избирателей", обращаясь в нее, граждане могут "выдвинуть свои предложения по поводу совершенствования деятельности органов власти, поделиться мнением относительно экономической и социальной обстановки".

А, например, кандидат от ЛДПР, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский вместе с депутатами от партии выступит перед избирателями на предвыборном митинге, затем проведет встречу с блогерами.

Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак намерена в пятницу принять участие в акции по установке памятного знака на доме, где жил политик Борис Немцов, застреленный три года назад в центре Москвы. "Выборы закончатся - и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города", - написала Собчак в своем Instagram, призвав присоединяться к акции.

В свою очередь, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский проведет серию предвыборных встреч на Урале. "В последний агитационный день избирательной кампании Явлинский посетит Челябинск, выступит на местных теле- и радиоканалах и проведет встречу с избирателями", - сообщил ТАСС руководитель избирательного штаба кандидата Николай Рыбаков.

Заключительные дебаты прошли в телеэфире 15 марта, а последние агитационные ролики кандидатов выйдут в эфир федеральных каналов в пятницу с 18:00 до 22:00.