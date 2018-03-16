Экс-глава ГРУ: разведка РФ никогда не занималась тем, что ей пытается приписать Лондон

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская разведка никогда не занималась "гнусными глупостями", которые в Великобритании пытаются приписать РФ в связи с делом Скрипаля. Об этом заявил бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Федор Ладыгин (возглавлял управление в 1992-1997 годах).

"Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать", - сказал Ладыгин газете "Красная звезда".

По его словам, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял никакого интереса для российской разведки.

"Для нас судьба предателя безразлична. Для разведчика предатель умирает сразу - он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение - смерть", - заявил Ладыгин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.