Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ призвала США размежевать оппозицию и террористов в Сирии

Политика
16 марта, 8:27 дата обновления: 16 марта, 8:58 UTC+3

Москва надеется, что возглавляемая Вашингтоном коалиция перестанет выгораживать экстремистов, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Россия призывает США отделить сирийскую оппозицию от террористов, в частности, от "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерской встрече стран - гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.

"Одна из самых главных проблем, о которой мы говорили с американскими коллегами еще со времен администрации Барака Обамы, это необходимость размежевать правильную конструктивную вооруженную оппозицию от террористов, прежде всего от "Джебхат ан-Нусры", которую коалиция США по-прежнему не хочет трогать своими действиями, хотя эта группировка является террористической в соответствии с резолюцией СБ ООН" - отметил министр. 

Российская сторона надеется, что коалиция перестанет выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в пригороде Дамаска Восточная Гута, отметил также министр. "Надеюсь, что международная коалиция все-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями", - сказал министр.

"Прогресс, достигнутый в Астане и основанный на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, не у всех вызывает удовлетворение, - отметил Лавров. - Те, кто в нарушение всех норм международного права, в грубое нарушение резолюции СБ ООН 2254, очевидно, взял курс на раздел Сирии и смену режима, чтобы на месте этой важнейшей ближневосточной страны появились подконтрольные внешним игрокам мелкие княжества, безусловно, не приветствует то, что мы делаем и о чем договариваемся в Астане". 

Главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции на встрече в Астане, как ожидается, обсудят функционирование зон деэскалации в САР, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, а также принять совместное заявление.

В четверг в столице Казахстана прошли консультации делегаций РФ, Ирана и Турции, которые стали подготовкой к министерской встрече. Как заявил в беседе с журналистами спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, доверие между Москвой, Анкарой и Тегераном вышло на качественно новый уровень, стороны намерены и дальше развивать отношения в рамках переговорного процесса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Биография Олега Табакова
6
Франция, ФРГ, США и Британия заявили, что инцидент со Скрипалем угрожает их безопасности
7
Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после инцидента с золотом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама