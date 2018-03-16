РФ призвала США размежевать оппозицию и террористов в Сирии

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Россия призывает США отделить сирийскую оппозицию от террористов, в частности, от "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерской встрече стран - гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.

"Одна из самых главных проблем, о которой мы говорили с американскими коллегами еще со времен администрации Барака Обамы, это необходимость размежевать правильную конструктивную вооруженную оппозицию от террористов, прежде всего от "Джебхат ан-Нусры", которую коалиция США по-прежнему не хочет трогать своими действиями, хотя эта группировка является террористической в соответствии с резолюцией СБ ООН" - отметил министр.

Российская сторона надеется, что коалиция перестанет выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в пригороде Дамаска Восточная Гута, отметил также министр. "Надеюсь, что международная коалиция все-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями", - сказал министр.

"Прогресс, достигнутый в Астане и основанный на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, не у всех вызывает удовлетворение, - отметил Лавров. - Те, кто в нарушение всех норм международного права, в грубое нарушение резолюции СБ ООН 2254, очевидно, взял курс на раздел Сирии и смену режима, чтобы на месте этой важнейшей ближневосточной страны появились подконтрольные внешним игрокам мелкие княжества, безусловно, не приветствует то, что мы делаем и о чем договариваемся в Астане".

Главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции на встрече в Астане, как ожидается, обсудят функционирование зон деэскалации в САР, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, а также принять совместное заявление.

В четверг в столице Казахстана прошли консультации делегаций РФ, Ирана и Турции, которые стали подготовкой к министерской встрече. Как заявил в беседе с журналистами спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, доверие между Москвой, Анкарой и Тегераном вышло на качественно новый уровень, стороны намерены и дальше развивать отношения в рамках переговорного процесса.