Лавров: любое использование силы США против Сирии недопустимо

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Любое использование силы США против Дамаска на основе надуманных предлогов и голословных обвинений, как это было в апреле прошлого года, недопустимо. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.

"Напоминаем, что любое использование силы в отношении Дамаска на основе надуманных предлогов недопустимо. Прозвучавшие недавно угрозы в нанесения односторонних военных ударов США по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы, - отметил глава российского МИД. - Об этом со всей четкостью было заявлено американским представителям по дипломатическим и по военным каналам".

12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила , что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. Во вторник начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным.

Удар по авиабазе Шайрат

В ночь на 7 апреля 2017 года Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля 2016 года разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.