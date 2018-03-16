Лавров: любое использование силы США против Сирии недопустимо

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Любое использование силы США против Дамаска на основе надуманных предлогов и голословных обвинений, как это было в апреле прошлого года, недопустимо. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.
"Напоминаем, что любое использование силы в отношении Дамаска на основе надуманных предлогов недопустимо. Прозвучавшие недавно угрозы в нанесения односторонних военных ударов США по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы, - отметил глава российского МИД. - Об этом со всей четкостью было заявлено американским представителям по дипломатическим и по военным каналам".
В ночь на 7 апреля 2017 года Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.
Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля 2016 года разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.