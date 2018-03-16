Посол РФ в Великобритании считает, что Лондон должен отчитаться перед ОЗХО о деле Скрипаля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что Лондон должен отчитаться перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) об имеющихся у него образцах нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также о деятельности секретной химической лаборатории неподалеку от Солсбери. С соответствующим заявлением дипломат выступил в эфире телеканала RT в пятницу.

"Великобритании следует объяснить, что стоит за инцидентом в Солсбери. Я думаю, они должны объяснить, что они делают в секретной химической лаборатории, которая находится в восьми милях от Солсбери", - сказал дипломат.

По его словам, именно в этой лаборатории проводилось расследование, выявившее происхождение отравляющего вещества путем сравнения с имеющимися там образцами. "Этот вопрос они должны будут прояснить в ОЗХО", - считает Яковенко.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит ОЗХО для проведения оценки образцы вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в английском Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.