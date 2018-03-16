Лавров: принизить "Астану" пытаются те, кто хочет превратить Сирию в территорию хаоса

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Попытки отрицать роль астанинского процесса в сирийском мирном урегулировании совершаются теми, кто рассчитывает на распад этого государства и создание благоприятных для геополитических игр условий. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи стран - гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.

"Сегодня едва ли кто-то может аргументированно спорить с тем, что астанинский формат и его достижения стали эффективным инструментом содействия миру и стабильности в Сирии, инструментом, который доказал свою жизнеспособность и востребованность. Я должен оговориться, что неаргументированно попытки принизить и даже обнулить значение астанинского процесса предпринимались и предпринимаются, - сказал министр. - Мы это хорошо видим, делают это те, кому не по душе сам факт партнерского взаимодействия России, Турции и Ирана, те, кто не хотел бы допустить сохранения Сирии в качестве целостного государства и превратить эту важнейшую страну в очередную территорию хаоса, где удобно заниматься геополитическими играми".

"В противовес этой авантюрной линии три страны-гаранта твердо демонстрируют неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, то есть тем основополагающим принципам, которые закреплены в резолюциях Совета Безопасности ООН, прежде всего резолюции 2254", - добавил он.

По словам министра, эти же важнейшие принципы были четко подтверждены представителями всех сегментов сирийского общества в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в январе этого года, который был создан по инициативе президентов России, Ирана и Турции.