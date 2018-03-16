Лавров: работа с лидерами боевиков в Восточной Гуте по выводу населения дает результаты

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Работа с полевыми командирами в Восточной Гуте по выводу гражданского населения из этого района дает результаты. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи стран - гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.

"Более 12 тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты, и их выход продолжается, - сказал министр. - Но там есть серьезные проблемы - жители выходят, хотя боевики пытаются им препятствовать. Тем не менее, работа с полевыми командирами внутри Восточной Гуты постепенно дает свои результаты, и надеюсь, что они сделают следующий важнейший шаг - отмежуются от "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), которая верховодит на значительной территории Восточной Гуты".

Россия призывает ООН и международные гуманитарные организации помочь с обустройством людей, которые выходят из Восточной Гуты.

"Проблема возникает с теми, кто выходит из Восточной Гуты - их надо где-то размещать, не хватает элементарных вещей: постельных принадлежностей, предметов первой необходимости, - сказал министр. - И мы призываем международное сообщество, которое печется о гуманитарной ситуации в этом районе Сирии, которое печется о судьбах мирных граждан, прежде всего призываем ООН и гуманитарные организации незамедлительно помочь обустроить тех людей, которые спасаются от террористов и идут из Восточной Гуты на территорию, контролируемую сирийским правительством".

Глава российского МИД отметил, что несмотря на отправленный накануне гуманитарный конвой для жителей Восточной Гуты, международные гуманитарные организации обязаны быть более активными в оказании гуманитарной помощи гражданскому населению. "ООН вместе с Международным Комитетом Красного Креста направили вчера значительный гуманитарный конвой весом около 140 тонн, - напомнил он. - Это было после длительной паузы, когда ооновцы не очень активно занимались этими вопросами, но там, безусловно, были соображения безопасности. Но, в принципе, международное сообщество обязано быть гораздо более активным в оказании гуманитарной помощи".

Лавров пояснил, что несмотря на сложности, гуманитарная помощь в анклав направляется сейчас в основном силами российских военных. "Внутрь Восточной Гуты гуманитарная помощь сейчас идет и она увеличивается, - сказал он. - Внутрь анклава направляется гуманитарная помощь, прежде всего, силами российских военных".

О зонах деэскалации

Ларов заявил, что решение о продлении срока действия зон деэскалации в Сирии будет принято с учетом ситуации на земле.

"Зоны деэскалации действуют, они не являются постоянными, это было подчеркнуто при их создании, - отметил российский министр. - Когда истечет ныне действующий срок, будет принято решение о том, как поступить дальше с этим зонами с учетом ситуации на земле, с учетом той реальной обстановки, которая будет складываться вокруг этих зон".

По его словам, страны - гаранты заинтересованы в том, чтобы "как можно скорее полностью прекратились нарушения режима прекращения огня". "Расширение территориального охвата, создание новых зон мы не обсуждали", - добавил Лавров.