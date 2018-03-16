Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов

Политика
16 марта, 10:32 дата обновления: 16 марта, 10:42 UTC+3

Министр иностранных дел не уточнил точное количество высылаемых сотрудников британского посольства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Россия обязательно вышлет британских дипломатов из страны в ответ на объявление Великобританией о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Конечно будем [высылать]", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом министр не уточнил точное количество высылаемых сотрудников британского посольства.

Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
5
Биография Олега Табакова
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
Футболисту сборной России Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама