Лавров: Россия вышлет британских дипломатов

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Россия обязательно вышлет британских дипломатов из страны в ответ на объявление Великобританией о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно будем [высылать]", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом министр не уточнил точное количество высылаемых сотрудников британского посольства.

Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.