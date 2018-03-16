Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами Иордании и Италии ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в четверг в Риме обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с главой МИД Иордании Айманом Сафади и генсекретарем МИД Италии Элизабеттой Беллони. Об этом в пятницу сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"15 марта на полях организованной в Риме второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади, - говорится в сообщении ведомства. - В ходе беседы был проведен развернутый обмен мнениями по ряду актуальных ближневосточных проблем с упором на вопросы продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса и выполнения резолюций 2254 и 2401 СБ ООН".

В ходе консультаций с генеральным секретарем МИД Италии Элизабеттой Беллони, состоявшихся там же, Михаил Богданов обсудил с итальянским дипломатом проблематику урегулирования в Ливии. "В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке основной акцент был сделан на проблематику ливийского урегулирования, вопросы борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией", - сообщили в МИД.