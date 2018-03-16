Лавров назвал дело Скрипаля очередной игрой на русофобском поле

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии - это новая антироссийская акция. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после министерской встречи стран - гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии (Россия, Иран, Турция).

"При всей срежиссированности истории с Литвиненко, при всей непонятной загадочности и таинственности, хотя бы прошел суд, после которого британское правительство стало проводить некие рефлексии. А сейчас даже и суда не начиналось. Поэтому мне уже не хочется комментировать происходящее, пусть это остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не оправданную игру на русофобском поле", - сказал он.

"Почему же у потерпевшего не спросить о том, что произошло, когда он, надеюсь, поправится? Наверное, он может пролить свет на многое, что произошло в тот день, когда вся эта трагедия случилась. Но сейчас мы наблюдаем отсутствие каких-либо намеков на то, когда начнется судебный процесс", - добавил министр.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта в английском Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.