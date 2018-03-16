Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ: итоги парламентских выборов в Италии отражают превалирующие в стране настроения

Политика
16 марта, 11:10 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Сергей Разов отметил, что Россия заинтересована в поддержании хорошего уровня отношений с Италией и будет работать для этого с избранным парламентом и будущим правительством

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 16 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Результаты прошедших 4 марта в Италии парламентских выборов отражают превалирующие в стране общественные настроения. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в пятницу российский посол в Итальянской Республике Сергей Разов.

"Мы внимательно и заинтересованно следили за состоявшимися 4 марта в Италии общенациональными выборами в Сенат и Палату депутатов. Это и понятно, ведь Италия - один из наших ключевых европейских партнеров. Что касается результатов голосования, то, на мой взгляд, они достаточно адекватно отражают превалирующие здесь общественные настроения", - сказал дипломат.

Он особо подчеркнул, что выборы - это внутреннее дело страны и решение ее народа. "В любом случае, мы никоим образом не вмешивались в это сугубо внутренне дело Италии, несмотря на известные на этот счет домыслы, подбрасываемые в общественное сознание итальянцев, в основном из-за океана. Нас в гораздо большей степени интересуют перспективы развития нашего разветвленного межгосударственного сотрудничества", - отметил Разов.

Он указал, что Россия заинтересована в поддержании хорошего уровня отношений с Италией и будет работать для этого с избранным парламентом и будущим правительством. "Я хочу с удовлетворением констатировать, что в Италии сложился своего рода общенациональный консенсус, независимо от партийной принадлежности и ориентации ключевых здесь политических сил, относительно важности поддержания устойчивого диалога и сотрудничества с Россией в различных областях. Мы будем готовы работать с избранным парламентом и правительством Италии после его формирования именно в этом ключе", - заключил дипломат.

По итогам состоявшихся 4 марта парламентских выборов наибольшее число голосов (37%) набрала правоцентристская коалиция в составе партий "Лига" Маттео Сальвини, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони. Все они последовательно выступали против антироссийских санкций. В лидерах внутри этого союза оказалась "Лига", что позволило Сальвини претендовать на пост премьера. Правоцентристам не хватило голосов для преодоления 40-процентного барьера для получения парламентского большинства.

Не преодолела этого порога и самая популярная итальянская партия, выступавшая вне коалиций, "Движение "5 звезд". Набрав 32% голосов, "пятизвездные" также претендуют на лидерство в стране. Италии предстоит сложный период политических консультаций во главе с президентом, чтобы определить, какой кабинет сможет получить поддержку парламентского большинства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Берлускони, Сильвио
Страны
Италия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама