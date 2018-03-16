Посол РФ: итоги парламентских выборов в Италии отражают превалирующие в стране настроения

РИМ, 16 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Результаты прошедших 4 марта в Италии парламентских выборов отражают превалирующие в стране общественные настроения. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в пятницу российский посол в Итальянской Республике Сергей Разов.

"Мы внимательно и заинтересованно следили за состоявшимися 4 марта в Италии общенациональными выборами в Сенат и Палату депутатов. Это и понятно, ведь Италия - один из наших ключевых европейских партнеров. Что касается результатов голосования, то, на мой взгляд, они достаточно адекватно отражают превалирующие здесь общественные настроения", - сказал дипломат.

Он особо подчеркнул, что выборы - это внутреннее дело страны и решение ее народа. "В любом случае, мы никоим образом не вмешивались в это сугубо внутренне дело Италии, несмотря на известные на этот счет домыслы, подбрасываемые в общественное сознание итальянцев, в основном из-за океана. Нас в гораздо большей степени интересуют перспективы развития нашего разветвленного межгосударственного сотрудничества", - отметил Разов.

Он указал, что Россия заинтересована в поддержании хорошего уровня отношений с Италией и будет работать для этого с избранным парламентом и будущим правительством. "Я хочу с удовлетворением констатировать, что в Италии сложился своего рода общенациональный консенсус, независимо от партийной принадлежности и ориентации ключевых здесь политических сил, относительно важности поддержания устойчивого диалога и сотрудничества с Россией в различных областях. Мы будем готовы работать с избранным парламентом и правительством Италии после его формирования именно в этом ключе", - заключил дипломат.

По итогам состоявшихся 4 марта парламентских выборов наибольшее число голосов (37%) набрала правоцентристская коалиция в составе партий "Лига" Маттео Сальвини, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони. Все они последовательно выступали против антироссийских санкций. В лидерах внутри этого союза оказалась "Лига", что позволило Сальвини претендовать на пост премьера. Правоцентристам не хватило голосов для преодоления 40-процентного барьера для получения парламентского большинства.

Не преодолела этого порога и самая популярная итальянская партия, выступавшая вне коалиций, "Движение "5 звезд". Набрав 32% голосов, "пятизвездные" также претендуют на лидерство в стране. Италии предстоит сложный период политических консультаций во главе с президентом, чтобы определить, какой кабинет сможет получить поддержку парламентского большинства.