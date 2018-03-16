Посол РФ в Великобритании: высылка дипломатов не отразится на ходе выборов президента

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Персонал посольства России в Великобритании, задействованный в организации голосования на выборах президента РФ 18 марта, заменен, и высылка дипломатов не отразится на ходе выборов. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Значительная часть людей, которые уезжают на следующей неделе в Москву, была задействована в избирательной комиссии. Мы <...> в оперативном порядке этих людей заменили. Поэтому для тех людей, которые придут голосовать, все будет по-прежнему. Все будет работать как часы", - заверил он.

"Для тех людей, которые придут, все по-прежнему, все будет работать как часы. Мы провели уже предварительное голосование в Северной Ирландии. У нас будет отдельный участок в Эдинбурге, ну и, конечно, в посольстве здесь. Сама комиссия 43 человека", - подчеркнул он.

По его словам, высылка дипломатов из Великобритании приведет к сокращению примерно 40% штата посольства и серьезно скажется на работе дипмиссии. "Это примерно сокращение персонала на 40%. Для такого небольшого посольства, по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много. Без всякого сомнения, это окажет серьезное воздействие на работу посольства, но мы будем работать и в уменьшенном составе", - заверил Яковенко.

Обострение отношений между Москвой и Лондоном связано с делом Скрипаля. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британский премьер Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы, однако российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала скорое принятие ответных шагов.