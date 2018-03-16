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Лавров: ООН должна добиться инклюзивности конституционной комиссии по Сирии

Политика
16 марта, 11:25 UTC+3 АСТАНА 16, марта. /ТАСС

Создание такой комиссии станет решающей фазой политического урегулирования в стране, подчеркнул глава МИД РФ

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АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. ООН должна добиться инклюзивности конституционной комиссии по Сирии, создание которой станет решающей фазой политического урегулирования в стране. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи стран - гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии (Россия, Иран, Турция) .

"ООН играет координирующую роль, организация должна действовать на основе тех вкладов, которые будут делать три страны-гаранта", - сказал министр.

По его словам, важно "добиться того, чтобы состав комиссии был абсолютно инклюзивным, представительным с точки зрения участия всех этнических, конфессиональных и политических групп сирийского общества". "Это непростая работа", - добавил министр.

Глава российской дипломатии напомнил об инициативе саудовской стороны по объединению в одну делегацию так называемых трех платформ сирийской оппозиции - "московской", "каирской" и "эр-риядской". "Им [группам] потребовалось больше полугода, чтобы эту работу завершить. Однако это не означает, что формирование конституционной комиссии должно занять столько же времени, - убежден министр. - Процесс идет, он очень непростой. Это решающая фаза политического процесса".

"Как только комитет будет сформирован и принят всеми как полномочный орган, можно будет заниматься конституционной реформой при понимании, что любые договоренности могут быть предметом общего согласия между правительством и оппозиционерами. Навязать никто никому ничего не может", - подчеркнул Лавров.

30 января в Сочи завершился Конгресс сирийского национального диалога. Его участники приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

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