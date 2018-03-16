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Россия поставит часть продукции военного назначения Ливану на безвозмездной основе

Политика
16 марта, 11:33 дата обновления: 16 марта, 11:46 UTC+3

Отмечается, что решение принято с учетом ограниченных финансовых возможностей Бейрута

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия осуществит часть поставок продукции военного назначения Ливану на безвозмездной основе. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов на второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности, текст выступления размещен в пятницу на сайте дипведомства.

По его словам, Москва считает важным содействовать укреплению боевых возможностей ливанской армии и правоохранительных сил, стоящих на страже мира и стабильности в стране.

"С учетом ограниченных финансовых возможностей ливанской стороны вследствие неблагоприятной региональной экономической конъюнктуры и беспрецедентного наплыва беженцев из соседней Сирии принято решение осуществить часть поставок продукции военного назначения в рамках военно-технических связей на безвозмездной основе", - сообщил Богданов.

"В комплексе многоплановых российско-ливанских отношений связи по линии министерств обороны, министерств внутренних дел занимают особое место и постоянно развиваются, - указал дипломат. - В Москве самым внимательным образом относятся к обращениям ливанской стороны на предмет дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах".

"Эти наши отношения абсолютно прозрачны и не направлены против третьих стран, служат взаимным интересам России и Ливана, - подчеркнул Богданов. - Категорически отвергаем любые попытки навязать нам условия двустороннего сотрудничества с Ливаном в военно-технической сфере".

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Богданов, Михаил Леонидович
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