Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов ожидает высокую явку на выборах президента РФ в Крыму

Политика
16 марта, 11:39 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 16, марта. /ТАСС

Глава региона считает, что прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор для крымчан - это "не только гражданский долг, но и долг благодарности родине"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает высокую явку избирателей на выборах президента России.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации: особенности избирательной кампании в 2018 году

Выборы главы государства, которые состоятся 18 марта 2018 года, станут первыми для жителей Крыма и Севастополя. В республике будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списки вносится 1,483 млн избирателей.

"В этом году 18 марта - двойной праздник. Мы впервые примем участие в выборах президента нашей страны. Все условия для свободного волеизъявления граждан обеспечены. Уверен, что явка будет высокой", - сказал Аксенов торжественном собрании, посвященном годовщине референдума, по итогам которого в 2014 году Крым воссоединился с Россией.

По словам Аксенова, прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор для крымчан - это "не только гражданский долг, но и долг благодарности родине".

"Сегодня, как и четыре года назад, нам нужны единство и максимальная мобилизация. Сегодня, как и четыре года назад, мы голосуем за Россию, за Крым, за будущее", - сказал глава республики.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. Договор о принятии новых субъектов в состав РФ подписали 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама