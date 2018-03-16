Аксенов ожидает высокую явку на выборах президента РФ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает высокую явку избирателей на выборах президента России.

Выборы главы государства, которые состоятся 18 марта 2018 года, станут первыми для жителей Крыма и Севастополя. В республике будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списки вносится 1,483 млн избирателей.

"В этом году 18 марта - двойной праздник. Мы впервые примем участие в выборах президента нашей страны. Все условия для свободного волеизъявления граждан обеспечены. Уверен, что явка будет высокой", - сказал Аксенов торжественном собрании, посвященном годовщине референдума, по итогам которого в 2014 году Крым воссоединился с Россией.

По словам Аксенова, прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор для крымчан - это "не только гражданский долг, но и долг благодарности родине".

"Сегодня, как и четыре года назад, нам нужны единство и максимальная мобилизация. Сегодня, как и четыре года назад, мы голосуем за Россию, за Крым, за будущее", - сказал глава республики.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. Договор о принятии новых субъектов в состав РФ подписали 18 марта.