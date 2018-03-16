Посол РФ: Москва не получила от Лондона ответа на запрос по смерти Глушкова

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия не получила от Великобритании никакой информации по поводу смерти российского предпринимателя Николая Глушкова. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы незамедлительно обратились официально в Форин оффис, чтобы они информировали нас о том, как идет расследование, в чем состояли причины этой смерти, ну и в общем получить полностью доступ. На это ответа никакого нет, британцы уходят даже от общения на эту тему и до сих пор ведут себя достаточно аррогантно", - заявил он.

Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского - скончался в британской столице 12 марта. Расследованием обстоятельств его смерти занимается контртеррористический отдел полиции.

Последние годы Глушков жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.