С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышло более 14,5 тыс. человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 14,5 тыс. мирных жителей воспользовались возможностью покинуть Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз, сообщили в пятницу в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тыс. мирных жителей. Продолжается вывод мирных жителей из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ по гуманитарному коридору. С утра 16 марта эти населенные пункты покинуло 3 тыс. 326 человек - в основном это старики, женщины и дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. "Несколько снайперов открыли прицельный огонь по выходящему населению. Принятыми мерами снайперы боевиков были уничтожены, вывод мирных жителей возобновлен", - говорится в сообщении.

Также жители населенного пункта Арбил (2,5 км юго-западнее города Дума) изъявили желание покинуть район, подконтрольный боевикам. "Представители бандформирований пока этому препятствуют. В настоящее время российским Центром по примирению враждующих сторон ведутся переговоры о выводе мирных жителей из Арбила", - говорится в сообщении.