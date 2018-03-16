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С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышло более 14,5 тыс. человек

Политика
16 марта, 13:23 дата обновления: 16 марта, 13:33 UTC+3

Вывод населения продолжается, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 14,5 тыс. мирных жителей воспользовались возможностью покинуть Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз, сообщили в пятницу в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тыс. мирных жителей. Продолжается вывод мирных жителей из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ по гуманитарному коридору. С утра 16 марта эти населенные пункты покинуло 3 тыс. 326 человек - в основном это старики, женщины и дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. "Несколько снайперов открыли прицельный огонь по выходящему населению. Принятыми мерами снайперы боевиков были уничтожены, вывод мирных жителей возобновлен", - говорится в сообщении.

Также жители населенного пункта Арбил (2,5 км юго-западнее города Дума) изъявили желание покинуть район, подконтрольный боевикам. "Представители бандформирований пока этому препятствуют. В настоящее время российским Центром по примирению враждующих сторон ведутся переговоры о выводе мирных жителей из Арбила", - говорится в сообщении.

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