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Песков: РФ ответит на новые санкции США так, как посчитает целесообразным

Политика
16 марта, 13:22 дата обновления: 16 марта, 13:36 UTC+3

При этом пресс-секретарь президента отметил, что Россия заинтересована в добрых отношениях со странами, готовыми отвечать взаимностью

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия примет меры в ответ на новые американские санкции, о которых было объявлено в четверг, своевременно и так, как посчитает целесообразным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Будет] тот ответ, который [в России] посчитают целесообразным", - сказал представитель Кремля на вопрос, будет ли Москва отвечать на расширение американских санкций против РФ. Песков не стал уточнять, каким именно может быть ответное решение. "Все будет сделано своевременно", - ответил пресс-секретарь президента на вопрос, когда может последовать российский ответ на новые санкции.

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При этом представитель Кремля отметил, что РФ заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, готовыми отвечать взаимностью. "Россия остается открытой для добрых взаимоотношений со всеми странами, которые привержены идее выстраивания отношений на основе взаимной выгоды и взаимного доверия. Россия заинтересована в выстраивании, поддерживании и дальнейшем развитии добрых отношений сотрудничества со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью", - сказал он.

Таким образом он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, что Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США. 

"Я думаю, это то, что должна определить Россия", - заявила она накануне, отвечая на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, считает ли президент США Дональд Трамп РФ другом или соперником.
"Они должны определить, хотят ли они быть положительной политической силой или отрицательной", - добавила Сандерс.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что США будут "действовать жестко в отношении России до тех пор, пока она не решит изменить свое поведение".

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Минфин США 15 марта впервые применил новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения санкций в отношении российских граждан и организаций. В список были включены 12 лиц, против которых ранее были вынесены обвинения специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Минфин также ввел ограничительные меры против российской организации "Агентство интернет-исследований", чьим сотрудникам минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

В том случае, если в США будут обнаружены принадлежащие этим лицам и организации счета, они будут заморожены. Кроме того, американцам запрещается поддерживать с данными лицами какие-либо деловые отношения.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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