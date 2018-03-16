Памфилова: для наблюдателей от "Голоса" не должно быть препятствий в работе на выборах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Наблюдатели от движения "Голос" не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах президента России 18 марта. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы полагаем, что никаких препятствий, чтобы в рамках закона их представители осуществляли наблюдение на участках, быть не должно", - сказала она на заседании комиссии.

Ранее движение "Голос" сообщило, что после визита участкового арендодатель вернул деньги и отказал в аренде помещения, в котором в день выборов президента 18 марта должен был работать колл-центр. "У них возникли вчера проблемы с их колл-центром, я лично взяла на себя обязанность сделать все возможное, чтобы никаких препятствий для их работы не было", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день полностью расширены все возможности, в том числе для движения "Голос" или любой оппозиционной партии, для направления представителей на избирательные участки. "И мы за этим следим, и я это беру лично на контроль. Надеюсь, что никаких препятствий для того, кто на основании закона получил от того или иного кандидата или партии направления, - будь то представители "Голоса", [блогера Алексея] Навального, кого угодно, - никаких проблем [у них] не должно быть", - повторила глава ЦИК РФ.

По ее мнению, между комиссиями, между СМИ, между наблюдателями и сотрудниками правоохранительных органов была создана дружелюбная атмосфера, которая будет способствовать решению общей задачи.

"Чтобы не было спекуляций: никому в рамках закона никаких препятствий не создаем и не допустим. Я прошу регионы тоже иметь [это] в виду", - заключила глава Центризбиркома. Она отметила, что никаких "политических аспектов" и давления на наблюдателей быть не должно.