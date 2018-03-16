В Кремле считают, что чем больше россиян проголосуют на выборах, тем лучше

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В Кремле считают, что чем больше россиян проголосуют на президентских выборах 18 марта, тем лучше, однако обсуждение прогнозов по явке - дело политологов.

"Эти рассуждения о том, какая явка будет достаточной - это хлеб политологов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ о том, что в Кремле якобы сочли бы достаточным уровень явки в 65%.

Песков при этом напомнил, что в пятницу было телеобращение главы государства, в котором Владимир Путин призвал граждан прийти на выборы. "Поэтому, конечно, в Кремле считают, что чем больше граждан воспользуются своим правом голоса, тем лучше", - заключил пресс-секретарь президента.