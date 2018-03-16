Песков: у Путина на 17 марта не запланировано публичных мероприятий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 17 марта не планирует проводить каких-либо публичных мероприятий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Суббота на этой неделе - последний день перед президентскими выборами 18 марта, который по нормам российского законодательства считается так называемым днем тишины.

Песков напомнил, что в пятницу президент посетит Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. "Завтра [17 марта] каких-либо мероприятий не запланировано", - сказал Песков. Он напомнил также, что ранее глава государства записал телеобращение, в котором призвал граждан принять участие в голосовании на воскресных выборах.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, возможны ли до воскресенья у президента какие-либо экстренные мероприятия или заявления, Песков подчеркнул, что "пока не планируется ничего". "Будем надеяться, что ничто не потребует каких-то экстренных заявлений", - заключил пресс-секретарь.