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Песков: у Путина на 17 марта не запланировано публичных мероприятий

Политика
16 марта, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что 16 марта президент посетит Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 17 марта не планирует проводить каких-либо публичных мероприятий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Суббота на этой неделе - последний день перед президентскими выборами 18 марта, который по нормам российского законодательства считается так называемым днем тишины.

Песков напомнил, что в пятницу президент посетит Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. "Завтра [17 марта] каких-либо мероприятий не запланировано", - сказал Песков. Он напомнил также, что ранее глава государства записал телеобращение, в котором призвал граждан принять участие в голосовании на воскресных выборах.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, возможны ли до воскресенья у президента какие-либо экстренные мероприятия или заявления, Песков подчеркнул, что "пока не планируется ничего". "Будем надеяться, что ничто не потребует каких-то экстренных заявлений", - заключил пресс-секретарь.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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