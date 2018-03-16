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ЦИК обратится в прокуратуру из-за давления на бюджетников в Ленинградской области

Политика
16 марта, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Глава комиссии Элла Памфилова призвала избирателей "посылать подальше" руководителей, которые заставляют голосовать на выборах за определенных кандидатов

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратится в прокуратуру в связи с давлением на избирателей, работающих в некоторых бюджетных учреждениях Ленинградской области, и объявлением дня выборов президента 18 марта рабочим днем на некоторых предприятиях региона.

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Глава ЦИК на заседании комиссии в пятницу привела в пример жалобу из Ленинградской области, где сотрудников бюджетных учреждений заставляли подавать заявления для голосования на определенном участке, показать их руководителю, а 18 марта голосовать все вместе во главе с начальником.

"Ряд учреждений решило объявить 18 марта рабочим днем с соответствующей оплатой или предоставлением дополнительного выходного дня. Срочно в прокуратуру!" - сказала она, призвав власти Ленинградской области экстренно устранить нарушения.

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Памфилова также призвала избирателей "посылать подальше" руководителей, которые пытаются заставить их голосовать на определенных участках и за определенных кандидатов.

"Я еще раз хочу обратиться ко всем нашим гражданам: посылайте подальше таких горе-руководителей. Голосуйте там, где вы считаете нужным, где вам удобно, голосуйте так, как вы считаете нужным голосовать, а если не считаете - это ваше право", - сказала она на заседании ЦИК.

При этом Памфилова выразила надежду на то, что "все ответственные граждане исполнят свой гражданский долг".

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