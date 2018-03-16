Аксенов считает, что украинцы смирились с воссоединением Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что граждане Украины смирились с воссоединением полуострова с Россией, тем более что новый статус региона не мешает им сюда приезжать.

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"Внутри [Киев] смирился [с возвращением Крыма в состав России], а на публичном поле понятно, что им надо рассказывать. Я уверен, что большинство граждан Украины уже давно смирилось, что Крым российский", - заявил Аксенов в пятницу журналистам в Симферополе.

По его словам, российские власти не препятствуют визиту граждан Украины в Крым.

"Граждане [Украины] не чувствуют себя в напряжении [от того, что Крым воссоединился с РФ], потому что понимают, что Крым для них доступен. Если их власти им не будут препятствовать, они точно также спокойно с украинскими паспортами смогут сюда приезжать. Никаких ограничений для граждан Украины здесь нет", - заверил глава республики.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и госпереворота смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта два новых субъекта - Республика Крым и город федерального значения Севастополь - были приняты в состав РФ.