ЦИК: представитель Сурайкина не была зарегистрирована доверенным лицом на момент дебатов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лидия Филькина, которая на предвыборных дебатах 15 марта приняла участие в дискуссии как доверенное лицо кандидата в президенты РФ от "Коммунистов России" Максима Сурайкина, только 16 марта была зарегистрирована в этом качестве. Об этом сообщил в пятницу журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Накануне в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1" в студии появилась Филькина, которую Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей "Совхоза им. Ленина", который возглавляет другой кандидат в президенты - выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. После этого Грудинин покинул студию, оставив вместо себя доверенное лицо - журналиста Максима Шевченко.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев предоставил слово Филькиной, при этом Сурайкин остался в студии. Она заявила, что Грудинин "выселил ее семью из квартиры". После возражений Шевченко по поводу того, что кандидат от "Коммунистов России" продолжает участие в дебатах, Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию. Шевченко и Сурайкин продолжили спорить и обмениваться оскорблениями, на что последний направился в сторону журналиста с кулаками, но был остановлен ведущим и другими участниками дебатов и выведен из студии.

"Мы ее [Филькину] сегодня зарегистрировали как доверенное лицо", - сказал Булаев.

При этом, по его словам, ЦИК пока не может рассмотреть вопрос о законности участия Филькиной в дебатах, так как "нет ни от кого обращений". Если жалоба поступит, она будет рассмотрена, возможно, даже до выборов 18 марта, подчеркнул Булаев.

Соловьев ранее сообщил, что юристы ВГТРК связались с ЦИК РФ, где ответили, что ответственность за участие Филькиной в дебатах лежит на Сурайкине.