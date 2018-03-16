Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выступление российской делегации на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве может быть сорвано, но пока вопрос об этом окончательно не решен, сообщил ТАСС в пятницу руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

"Говорить о том, что оно (выступление - прим. ТАСС) сорвано, пока рано. Оно под угрозой. Сейчас идут отдельные мероприятия, нельзя сказать, что работа Дворца [Наций] парализована, поэтому мы пока в неведении: состоится наше мероприятие или и нет, и по каким критериям выбираются мероприятия, которые должны состояться в этот день. Вопрос пока висит в воздухе", - сказал Молохов, добавив, что его выступление было запланировано на 15 часов по женевскому времени (17:00 мск).

Ранее сообщалось, что совет ООН по правам человека объявил на пятницу вынужденный перерыв в работе своей 37-й сессии из-за забастовки персонала женевской штаб-квартиры всемирной организации. Ряд российских СМИ сообщили, что из-за забастовки оказалось сорвано выступление российской делегации о нарушении Украиной прав жителей Республики Крым.

По словам Молохова, нельзя однозначно утверждать, что забастовка напрямую связана с намерением сорвать выступление российской делегации. "Наверное, было бы преувеличением говорить, что эта забастовка - какие-то происки Украины. Не будем доводить ситуацию до гротеска. Так совпало, что эти два события очень удачным для Украины образом пересеклись по времени. Это довольно странное событие, в истории ООН такого никогда не было, чтобы бастовал гражданский персонал", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что украинская сторона "не заинтересована", чтобы вопрос о нарушении прав крымчан со стороны Украины поднимался в Женеве. "Вчера был Совет безопасности ООН, на котором уже в очередной раз Украина подняла крымскую проблематику в том ключе, который выгоден ей - о том, что Россия нарушает права крымчан и права украинцев. И в контексте того, что украинская сторона подняла вопрос в Нью-Йорке, на аналогичном мероприятии здесь, в Женеве, ей было бы крайне не выгодно, чтобы вопрос вообще обсуждался", - пояснил Молохов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.