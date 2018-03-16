Медведев в Facebook призвал 18 марта "выйти из интернета в реальную жизнь" и проголосовать

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал россиян на президентских выборах в воскресенье, 18 марта сделать серьезный выбор, который определит будущее всей страны.

"Мы все общаемся в соцсетях, делимся мыслями, спорим, даже ругаемся, ставим лайки, считая, что это повлияет на нашу жизнь и жизнь страны. Но 18 марта - это время выйти из интернета в реальную жизнь и сделать серьезный выбор, который определит наше будущее, будущее всей страны", - написал председатель правительства РФ на своей страничке в Facebook.

"Я обязательно приду голосовать. До встречи на избирательных участках!" - добавил Медведев.

Обращение к подписчикам с призывом прийти на выборы опубликовано также на страничке Медведева в Twitter.