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Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов

Политика
16 марта, 15:08 UTC+3

Президент России отметил, что необходимо "подготовить новые ориентиры" с учетом актуальных задач

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Подготовка новой редакции майских указов с учетом нынешних задач начинается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года, нам нужно будет, исходя из того, что сделано и исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры", - сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Он рассказал, что в четверг начнется подготовка указов по конкретным направлениям. "Сейчас вышли мои поручения правительству и администрации, и начнется подготовка этих конкретных указов по направлениям и отраслям", - сказал президент.

Майские указы - серия указов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. Указы были призваны решить широкий круг проблем в государственной экономической политике, социальной сфере, здравоохранении и образовании. В числе параметров этой программы развития социальных гарантий значилось повышение заработной платы бюджетников.

В пятницу Кремль опубликовал перечень поручений президента по итогам его послания Федеральному собранию. В документе, в частности, поставлена задача администрации главы государства до 15 апреля подготовить указ, определяющий национальные цели развития РФ до 2024 года по ряду направлений.

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