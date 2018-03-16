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Песков назвал обвинения в адрес Путина в деле Скрипаля нарушением дипломатических приличий

Политика
16 марта, 15:40 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва "на различных уровнях" неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к этой истории

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает непростительным нарушением дипломатического этикета обвинения со стороны официального Лондона в адрес главы российского государства Владимира Путина в его якобы причастности к делу об отравлении осужденного в РФ за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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"Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории", - заявил Песков ТАСС.

Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия", - подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.

Как заявил британский министр, Лондон считает в высокой степени вероятным, что президент России лично дал указание использовать нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль. В то же время Джонсон высказал надежду на то, что происходящее не приведет "ни к какой русофобии".

"У нас ссора с Кремлем Путина и его решением - а мы думаем, что, с наивысшей степенью вероятности, это было его решение, - дать указание использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Соединенного Королевства", - сказал он.

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Персоны
Джонсон, Борис Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
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