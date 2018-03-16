Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Послу Польши в РФ заявлен протест из-за планов эксгумации останков советских воинов

Политика
16 марта, 15:49 UTC+3

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что послу России в Варшаве поручено посетить МИД Польши и "потребовать прекращения подобных противоправных действий польской стороны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку заявлен протест в связи с планируемой эксгумацией останков советских воинов в Стараховице с целью их перезахоронения на военном кладбище в Кельце. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

Смотрите также
Памятник советскому воину в Варшаве

Что будет с памятниками советским воинам в Восточной Европе

"16 марта 2018 года в МИД России послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку заявлен протест в связи с планируемой эксгумацией [останков советских воинов] в городе Стараховице, - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Послу России в Варшаве Сергею Андрееву поручено посетить МИД Польши и потребовать прекращения подобных противоправных действий польской стороны".

"Очевидно, что в основе этого намерения лежит отнюдь не стремление достойным образом увековечить память наших солдат, которые в январе 1945 года отдали жизни за освобождение Польши и поляков от гитлеровских захватчиков", - подчеркнули там.

Как указали в ведомстве, "аргументация, приведенная в оправдание переноса останков - якобы власти не могут оградить мемориал в городе Стараховице от повторяющихся случаев вандализма, - поражает своим цинизмом". "Сначала создается благоприятный информационный фон для действий вандалов, а потом следует признание в бессилии остановить их, - пояснили в МИД. - Пример Стараховице свидетельствует, что в Польше, несмотря на все официальные заверения, даже воинским захоронениям не гарантирована сохранность".

В дипведомстве обратили внимание на то, что статья 5 двустороннего межправсоглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий 1994 года предусматривает перезахоронение останков в государстве, в котором они захоронены, "только в исключительных случаях".

В министерстве акцентировали внимание на том, что ситуация Стараховице "никоим образом не может рассматриваться как исключительная". "Никому не дозволено тревожить прах погибших воинов-освободителей, - подчеркнули в МИД. - Призываем польские власти вернуться в русло цивилизованных подходов к чувствительной проблематике в военно-мемориальной области".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
3
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
4
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама