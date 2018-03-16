Выборы президента России в Египте проходят при большой явке

КАИР, 16 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Высокая явка наблюдается на проходящих в пятницу в Египте выборах президента РФ. Российские граждане проявляют большой интерес к голосованию, сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник посольства РФ в арабской республике, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №8081 в Каире Артем Поляков.

"На участке в Каире отмечаем повышенный интерес российских граждан к голосованию и большую явку. К полудню она уже превысила явку на выборах в Государственную думу", - заявил Поляков. Он указал, что аналогичная ситуация наблюдается и на двух других участках: на базе генконсульств России в Хургаде и Александрии.

"По просьбе соотечественников, проживающих в отдаленных районах египетской столицы, была организована их доставка специально выделенным для этого транспортом". По словам дипломата, немалое число желающих проголосовать зафиксировано на организованном посольством в четверг, 15 марта, выездном голосовании в Шарм-эш-Шейхе. Поляков отметил, что в настоящее время не наблюдается такого турпотока из России, как был раньше, однако желающие проголосовать все равно есть.

Как подчеркнул дипломат, посольство, консульский отдел и другие загранучреждения в преддверии голосования провели с находящимися в Египте россиянами работу по информированию об организации избирательного процесса. Соотечественников оповещали с помощью СМИ, специализированных интернет-ресурсов и в ходе специально организованных встреч. Также в дипмиссии была открыта круглосуточная телефонная линия по вопросу выборов.

Участие Российского центра науки и культуры

На площадках Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Каире и Александрии были оформлены "Уголки избирателя", где представлены сведения о кандидатах на пост президента России, памятки о порядке голосования за рубежом, нормативно-правовая информация и другие материалы Центризбиркома. В день выборов они установлены на всех участках на территории Египта, открытых с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 мск).

Активное участие в этой работе принял и РЦНК. "Помимо проделанной огромной информационной подготовки к выборам мы в содействии с посольством обеспечили транспортом желающих отдать свой голос граждан России, которым сложно самостоятельно добираться до участков из-за того, что они далеко живут, - рассказал ТАСС глава Центра в Каире Алексей Теванян. - Были выделены автобусы, в том числе в Александрии, чем воспользовались десятки наших соотечественников".

Египет интересуется российским опытом

Примечательно, что в пятницу в рамках предстоящих 26-28 марта в Египте выборов президента начали голосовать и египетские граждане, проживающие за рубежом (голосование продлится до 18 марта включительно). Местная пресса сопоставляет ход избирательных кампаний в двух странах.

Как сообщил Поляков, ранее в пятницу на участке в Каире побывали съемочные группы египетских телеканалов, которым посол РФ Сергей Кирпиченко дал подробные интервью, проинформировав о подготовке к голосованию и значении выборов для России. Итоги голосования в Египте, по словам советника-посланника, будут опубликованы посольством вечером 18 марта, только после завершения голосования непосредственно в России.