Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выборы президента России в Египте проходят при большой явке

Политика
16 марта, 17:48 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

Советник-посланник посольства РФ в арабской республике Артем Поляков сообщил, что к полудню явка уже превысила явку на выборах в Государственную думу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Досрочное голосование на выборах президента России в посольстве РФ в Египте

Досрочное голосование на выборах президента России в посольстве РФ в Египте

© Дмитрий Тарасов/ТАСС

КАИР, 16 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Высокая явка наблюдается на проходящих в пятницу в Египте выборах президента РФ. Российские граждане проявляют большой интерес к голосованию, сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник посольства РФ в арабской республике, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №8081 в Каире Артем Поляков.

"На участке в Каире отмечаем повышенный интерес российских граждан к голосованию и большую явку. К полудню она уже превысила явку на выборах в Государственную думу", - заявил Поляков. Он указал, что аналогичная ситуация наблюдается и на двух других участках: на базе генконсульств России в Хургаде и Александрии.

"По просьбе соотечественников, проживающих в отдаленных районах египетской столицы, была организована их доставка специально выделенным для этого транспортом". По словам дипломата, немалое число желающих проголосовать зафиксировано на организованном посольством в четверг, 15 марта, выездном голосовании в Шарм-эш-Шейхе. Поляков отметил, что в настоящее время не наблюдается такого турпотока из России, как был раньше, однако желающие проголосовать все равно есть.

Как подчеркнул дипломат, посольство, консульский отдел и другие загранучреждения в преддверии голосования провели с находящимися в Египте россиянами работу по информированию об организации избирательного процесса. Соотечественников оповещали с помощью СМИ, специализированных интернет-ресурсов и в ходе специально организованных встреч. Также в дипмиссии была открыта круглосуточная телефонная линия по вопросу выборов.

Участие Российского центра науки и культуры

На площадках Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Каире и Александрии были оформлены "Уголки избирателя", где представлены сведения о кандидатах на пост президента России, памятки о порядке голосования за рубежом, нормативно-правовая информация и другие материалы Центризбиркома. В день выборов они установлены на всех участках на территории Египта, открытых с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 мск).

Активное участие в этой работе принял и РЦНК. "Помимо проделанной огромной информационной подготовки к выборам мы в содействии с посольством обеспечили транспортом желающих отдать свой голос граждан России, которым сложно самостоятельно добираться до участков из-за того, что они далеко живут, - рассказал ТАСС глава Центра в Каире Алексей Теванян. - Были выделены автобусы, в том числе в Александрии, чем воспользовались десятки наших соотечественников".

Египет интересуется российским опытом

Примечательно, что в пятницу в рамках предстоящих 26-28 марта в Египте выборов президента начали голосовать и египетские граждане, проживающие за рубежом (голосование продлится до 18 марта включительно). Местная пресса сопоставляет ход избирательных кампаний в двух странах.

Как сообщил Поляков, ранее в пятницу на участке в Каире побывали съемочные группы египетских телеканалов, которым посол РФ Сергей Кирпиченко дал подробные интервью, проинформировав о подготовке к голосованию и значении выборов для России. Итоги голосования в Египте, по словам советника-посланника, будут опубликованы посольством вечером 18 марта, только после завершения голосования непосредственно в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
2
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
3
Представление "Арсенала" - соперника ЦСКА в футбольной Лиге Европы
4
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Биография кинорежиссера Александра Павловского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама