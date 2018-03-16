В Кувейте проходит досрочное голосование на выборах президента России

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 16 марта. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Досрочное выездное голосование на выборах президента России проходит в пятницу в столице Государства Кувейт. Как сообщили ТАСС в избирательной комиссии, разместившейся в здании посольства РФ в эмирате, российские граждане начали приходить уже к открытию участка в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и продолжают прибывать, несмотря на разыгравшуюся ближе к вечеру песчаную бурю с ливнем и грозой.

По словам российского посла в Кувейте Алексея Соломатина, "на момент полудня число проголосовавших уже превысило показатель выборов в Госдуму [2016 года], что уже хорошо, потому что впереди большая часть дня, люди продолжают приходить". Дипломат не стал называть точную статистику, так как не все российские граждане встают на консульский учет. Нарушений в ходе выборов не зафиксировано, уточнил посол.

"В соответствии с разработанной процедурой и указаниями избирательных структур в России посольство прилагало все необходимые усилия для того, чтобы подготовить и качественно провести досрочные выборы на территории Кувейта", - сказал Соломатин. По его словам, активная работа велась в социальных сетях (на официальных страницах дипмиссии в Twitter, Instagram и Facebook), размещались сообщения в местной прессе на английском и арабском языках, информация обновлялась в режиме реального времени. Были заготовлены, напечатаны и разосланы индивидуальные приглашения для участия в выборах. Поддержку в оповещении российской общины оказывал координационный совет соотечественников.

В связи с тем, что доступ в дипгородок закрыт для личного транспорта, российское посольство в координации с МВД Кувейта организовало трансфер для избирателей, который будет работать до закрытия участка в 20:00 мск. Также усилены меры безопасности на въезде и выезде на объект, проводится дополнительное патрулирование кувейтскими силовиками.

Как пояснил Соломатин, решения приняты местными властями и вызваны тем, что наряду с выборами президента России в Кувейте проходит выездное голосование на выборах президента Египта. Египетская диаспора насчитывает сотни тысяч человек, а здания дипмиссий разделяет лишь несколько сотен метров.

Проход на территорию дипкомплекса осуществляется только при предъявлении паспорта, заграничного или внутреннего. У здания стоит полицейский автомобиль спецподразделений эмирата, отвечающих за охрану дипгородка. На входе все участники избирательного процесса проходят через металлоискатель, только потом допускаются до голосования.

Как убедился корреспондент ТАСС, многие российские граждане, проживающие в Кувейте, пришли на выборы семьями, даже приводили маленьких детей, по ходу объясняя, что им предстоит. "Наша семья живет в Кувейте уже очень давно, и я считаю, что выборы для нашей страны - это судьбоносный и ответственный момент, мы с удовольствием проголосовали и сделали свой выбор", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из голосовавших, прожившая в эмирате уже более 20 лет.