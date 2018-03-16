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СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова

Политика
16 марта, 16:58 UTC+3

Следственный комитет готов к совместной работе по этим делам с компетентными органами Великобритании

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Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль (дочери осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля) в Солсбери, а также об убийстве в Лондоне бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ", - сообщила представитель СК.

"Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права, - подчеркнула Петренко. - Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании".

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных мер в ближайшее время.

Глушков - бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" по финансовым вопросам - скончался в британской столице 12 марта. Расследованием обстоятельств его смерти занимается контртеррористический отдел полиции. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
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