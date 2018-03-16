Памфилова перед выборами проведет в парке "Зарядье" прием для международных наблюдателей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 17 марта накануне выборов президента РФ примет международных наблюдателей в парке "Зарядье". Об этом сообщил в пятницу на заседании комиссии сотрудник аппарата ЦИК.

"С 18 до 20 часов председатель ЦИК Элла Памфилова проводит прием в честь международных наблюдателей, на который все члены ЦИК приглашены <...> Это все происходит в парке "Зарядье", - сказал он.

Ранее ЦИК сообщил, что для работы на выборах президента аккредитовано 1,5 тыс. международных наблюдателей, представляющих международные или национальные организации. Выборы президента России пройдут 18 марта.