Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Ленинградской области назвали несостоятельными жалобы о давлении на избирателей

Политика
16 марта, 18:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике сообщил, что по каждому обращению проводились проверки

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Проверки по жалобам о давлении на избирателей в Ленинградской области показали несостоятельность этих обвинений, сообщили представители областного правительства и избиркома. В прокуратуре Ленинградской области ТАСС рассказали, что официальных обращений по этому поводу не поступало.

Смотрите также

Правила голосования на выборах президента РФ. Досье

"Все социологические измерения, проводимые в регионе, показывают высокую степень консолидации общества, активную гражданскую позицию жителей и их намерения принять участие в выборах президента России. Проверки, проведенные по нескольким аналогичным обращениям в Ленинградскую областную избирательную комиссию, подтвердили их несостоятельность и откровенно провокационный характер", - сообщил журналистам вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, комментируя информацию председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, которая ранее в пятницу сказала о поступивших сигналах по поводу давления на работников бюджетных учреждений Ленинградской области и объявлении 18 марта рабочим днем на некоторых предприятиях региона.

"Обращений по данному вопросу в прокуратуру Ленинградской области не поступало", - сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, отвечая на вопрос о поступивших на территории области жалобах, касающихся проведения выборов.

В избирательной комиссии Ленинградской области сообщили, что по всем опубликованным в интернете и соцсетях жалобам проводились проверки, и нарушений не было выявлено. "Мы на каждое такое сообщение... проводили проверку и давали свою достоверную информацию. По каждому случаю проводилась проверка выездной комиссией, после выяснения ситуации информация размещалась на сайте", - рассказали ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Ленинградской области.

Позиция ЦИК

В свою очередь в ЦИК отметили, что инцидент, связанный с давлением на избирателей, исчерпан, и у комиссии нет претензий к региону.

"Элла Александровна [Памфилова] не была в полном объеме проинформирована. Я считаю, что инцидент исчерпан. Нет претензий к Ленинградской области", - сказал в пятницу заместитель председателя комиссии Николай Булаев..

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Посол в Лондоне: Россия заставила Великобританию обратиться в ОЗХО по делу Скрипаля
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама