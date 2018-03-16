Власти Ленинградской области назвали несостоятельными жалобы о давлении на избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Проверки по жалобам о давлении на избирателей в Ленинградской области показали несостоятельность этих обвинений, сообщили представители областного правительства и избиркома. В прокуратуре Ленинградской области ТАСС рассказали, что официальных обращений по этому поводу не поступало.

"Все социологические измерения, проводимые в регионе, показывают высокую степень консолидации общества, активную гражданскую позицию жителей и их намерения принять участие в выборах президента России. Проверки, проведенные по нескольким аналогичным обращениям в Ленинградскую областную избирательную комиссию, подтвердили их несостоятельность и откровенно провокационный характер", - сообщил журналистам вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, комментируя информацию председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, которая ранее в пятницу сказала о поступивших сигналах по поводу давления на работников бюджетных учреждений Ленинградской области и объявлении 18 марта рабочим днем на некоторых предприятиях региона.

"Обращений по данному вопросу в прокуратуру Ленинградской области не поступало", - сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, отвечая на вопрос о поступивших на территории области жалобах, касающихся проведения выборов.

В избирательной комиссии Ленинградской области сообщили, что по всем опубликованным в интернете и соцсетях жалобам проводились проверки, и нарушений не было выявлено. "Мы на каждое такое сообщение... проводили проверку и давали свою достоверную информацию. По каждому случаю проводилась проверка выездной комиссией, после выяснения ситуации информация размещалась на сайте", - рассказали ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Ленинградской области.

Позиция ЦИК

В свою очередь в ЦИК отметили, что инцидент, связанный с давлением на избирателей, исчерпан, и у комиссии нет претензий к региону.

"Элла Александровна [Памфилова] не была в полном объеме проинформирована. Я считаю, что инцидент исчерпан. Нет претензий к Ленинградской области", - сказал в пятницу заместитель председателя комиссии Николай Булаев..