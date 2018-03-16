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Более 1,7 тыс. россиян участвовали в досрочном голосовании на выборах президента на БелАЭС

Политика
16 марта, 17:55 UTC+3 МИНСК МИНСК 16, марта. /ТАСС

Ранее в Белоруссии прошло выездное досрочное голосование в шести городах, в нем приняли участие около 1 тыс. человек

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МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. российских граждан приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России 14-16 марта в Островце Гродненской области, где строится Белорусская АЭС. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

"Завершается досрочное голосование, все проходило в штатном режиме, активность была достаточно высокой, на 17:00 (совпадает с мск) сегодняшнего дня в Островце уже проголосовало более 1,7 тыс. человек", - сказал дипломат. Он напомнил, что в Белоруссии 11 марта прошло выездное досрочное голосование на выборах президента РФ в шести городах, проголосовали немногим более 1 тыс. человек.

"Все готово к проведению голосования в основной день выборов", - отметил Маскалев.

18 марта на территории республики будут работать 13 участков (на четыре больше, чем на выборах в 2012 году): в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2. В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Белоруссии будет выше, чем на предыдущих, когда она составила более 13,5 тыс. человек. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также с увеличением числа избирательных участков. По данным МВД Белоруссии, всего зарегистрированных граждан РФ в республике порядка 110 тыс.

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