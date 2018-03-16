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Посол в Лондоне: Россия заставила Великобританию обратиться в ОЗХО по делу Скрипаля

Политика
16 марта, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Александр Яковенко отметил, что это очень важный шаг

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Британские власти обратились в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля только благодаря давлению со стороны России. Об этом в пятницу в интервью "Первому каналу" заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

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"Под давлением российской стороны она [премьер-министр Великобритании Тереза Мэй] была вынуждена писать письмо в ОЗХО и попросить так называемого независимого расследования, независимого подтверждения тех выводов, которые были сделаны британской стороной в отношении этого ядовитого вещества... С моей точки зрения, это очень важный шаг. Мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами", - заявил Яковенко.

4 марта в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта Мэй обвинила Россию в причастности к этому инциденту, утверждая, что отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Лондон действовать в соответствии с требованиями ОЗХО.

14 марта исполняющий обязанности постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен сообщил, что его страна попросила ОЗХО проверить свои выводы по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
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