Посол в Лондоне: Россия заставила Великобританию обратиться в ОЗХО по делу Скрипаля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Британские власти обратились в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля только благодаря давлению со стороны России. Об этом в пятницу в интервью "Первому каналу" заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Под давлением российской стороны она [премьер-министр Великобритании Тереза Мэй] была вынуждена писать письмо в ОЗХО и попросить так называемого независимого расследования, независимого подтверждения тех выводов, которые были сделаны британской стороной в отношении этого ядовитого вещества... С моей точки зрения, это очень важный шаг. Мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами", - заявил Яковенко.

4 марта в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта Мэй обвинила Россию в причастности к этому инциденту, утверждая, что отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Лондон действовать в соответствии с требованиями ОЗХО.

14 марта исполняющий обязанности постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен сообщил, что его страна попросила ОЗХО проверить свои выводы по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.