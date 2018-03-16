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Сенаторы поднимут в ПА ОБСЕ вопрос о нарушении прав россиян на Украине

Политика
16 марта, 18:52 UTC+3

Ранее сообщалось, что ЦИК, МИД и силовые структуры занялись ситуацией вокруг голосования россиян

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Парламентарии РФ поднимут вопрос о недопуске россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ на международных парламентских площадках, в частности в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что этот вопрос [о нарушении прав россиян на территории Украины] будет наверняка поднят и на Совете Безопасности. Мы, как парламентарии, поднимем его на международных парламентских площадках. В частности, на парламентской площадке ОБСЕ в Берлине летом этого года", - сказал Джабаров.

Парламентарий назвал действия украинских властей безобразием и призвал западноевропейских партнеров и американцев обратить внимание на то, что происходит на Украине, и на то, какую демократическую страну они получили в результате поддерживаемого ими госпереворота. "Украинцы все время говорили: "Украина - це Европа", вот пусть посмотрят на эту "це Европу". Ни в одной европейской стране, да и не только в европейской, нет таких вещей, чтобы граждан страны не пускали в свои диппредставительства", - сказал сенатор.

"Если они не пускают под предлогом, что не могут гарантировать безопасность этим гражданам, тогда пусть они распишутся в своем бессилии, что они не управляют реальной ситуацией в стране и не могут совладать с бандитствующими элементами", - добавил Джабаров.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

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Персоны
Аваков, Арсен Борисович Джабаров, Владимир Михайлович
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