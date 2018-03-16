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Депутат Шхагошев усматривает "провалы в памяти" главы британского МИД

Политика
16 марта, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Парламентарий считает, что дипсообщество обязано отреагировать на высказывания Бориса Джонсона, а он сам должен"понести ответственность за бездоказательные обвинения в адрес российского руководства"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев усматривает "провалы в памяти" главы британского МИД Бориса Джонсона, который обвинил президента РФ в якобы причастности к делу об отравлении осужденного в РФ за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом российский парламентарий заявил в пятницу журналистам.

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По мнению депутата, "британский политик выступил с такими недостойными обвинениями в адрес человека, возглавляющего страну, вооруженные силы которой предотвратили возможность построения террористического государства на Ближнем Востоке". "Кроме этого, Джонсон забыл, что именно Владимир Путин по просьбе США и Евросоюза стал посредником и заставил Башара Асада полностью ликвидировать химическое оружие на территории Сирии, за что так сильно переживали на Западе", - подчеркнул Шхагошев.

Парламентарий считает, что "дипломатическое сообщество обязано отреагировать на высказывания Джонсона, а он сам должен понести ответственность за бездоказательные обвинения в адрес российского руководства так же, как и Тереза Мэй, которая никак не остановится со своими наглыми, ничем не подкрепленными заявлениями о причастности России к делу Скрипаля".

"На наших глазах Запад, считающий себя эталоном демократии, становится флагманом беззакония", - заключил парламентарий.

Как заявил в пятницу британский министр, Лондон считает в высокой степени вероятным, что президент России лично дал указание использовать нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Асад, Башар Хафез Шхагошев, Адальби Люлевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
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